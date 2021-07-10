Появились кадры с места смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону

Ростов-на-Дону, 10 июля. Опубликованы первые снимки с места смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону. В результате столкновения двух машин погибли два человека.

Эксклюзивные кадры предоставил источник в ГИБДД Ростовской области. Кроме двух погибших, в аварии пострадали еще три человека, включая двух несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.

Трагедия случилась на автодороге Ростов-на-Дону — Волгодонск в Семикаракорском районе. Согласно предварительной информации, в столкновении виноват водитель Hyundai Accent, который не уступил дорогу ВАЗ-2115.

Ранее стало известно, что под Ростовом-на-Дону столкнулись Hyundai Accent и отечественная легковушка. Водитель ВАЗ-2115 и пассажир корейского автомобиля погибли.