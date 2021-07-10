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Двое погибли при столкновении легковушек в Ростовской области
Происшествия
Двое погибли при столкновении легковушек в Ростовской области
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Ростов-на-Дону, 10 июля. Два человека стали жертвами серьезного ДТП с участием двух автомобилей в Ростовской области.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, помимо погибших, в ДТП пострадали еще трое, включая двух детей. Все произошло на автодороге Ростов-на-Дону — Волгодонск в Семикаракорском районе.

По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель автомобиля «Хендэ Акцент», который не предоставил преимущество движения отечественной легковушке ВАЗ-2115.

«В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и пассажир «Хендэ Акцент», пострадали пассажир ВАЗ — девочка примерно 6 лет, водитель «Хендэ Акцент», его пассажир — девочка 12 лет», — заявили представители ведомства.

Состояние пострадавших не сообщается. По факту инцидента профильные ведомства начали проверку.

Ранее сообщалось о ДТП на дороге Нытва — Кудымкар в Пермском крае, жертвой которого стал подросток.

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