Школа загорелась на 300 «квадратах» под Ростовом

Ростов, 9 июля. Пожар произошел в образовательном учреждении в станице Калининской Цимлянского района Ростовской области. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на Центральной улице поступило на пульт спасателей в 17:00 по московскому времени. Загорелось деревянное здание, обложенное кирпичом. Сотрудники МЧС незамедлительно отправились к месту происшествия.

В момент возгорания детей в школе не было, эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет. В работах по ликвидации пожара задействовали 45 человек и 14 единиц техники.