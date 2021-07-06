ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году удалось сдать одному человеку

Ростов-на-Дону, 6 июля. Специалисты Рособрнадзора рассказали, что единственным человеком, который набрал 400 баллов в рамках ЕГЭ, стала выпускница из Ростова-на-Дону.

В ведомстве уточнили, что сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов удалось выпускнице ЧОУ «Лицей КЭО» в Ростове-на-Дону. Она сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. Эксперты сообщили, что на 300 баллов ЕГЭ сдали 16 человек, а на 200 — 409.

Выпускники школ Санкт-Петербурга ранее поделились впечатлениями от сдачи ЕГЭ. Они отметили, что чувствуют облегчение после сдачи всех экзаменов.