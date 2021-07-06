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ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году удалось сдать одному человеку

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:57
Общество
ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году удалось сдать одному человеку
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 6 июля. Специалисты Рособрнадзора рассказали, что единственным человеком, который набрал 400 баллов в рамках ЕГЭ, стала выпускница из Ростова-на-Дону.

В ведомстве уточнили, что сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов удалось выпускнице ЧОУ «Лицей КЭО» в Ростове-на-Дону. Она сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. Эксперты сообщили, что на 300 баллов ЕГЭ сдали 16 человек, а на 200 — 409.

Выпускники школ Санкт-Петербурга ранее поделились впечатлениями от сдачи ЕГЭ. Они отметили, что чувствуют облегчение после сдачи всех экзаменов.

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