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Пострадавшие от стихии жители Тацинского района получат материальную помощь
Общество
Пострадавшие от стихии жители Тацинского района получат материальную помощь
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 июля. Ростовская область из своего резервного фонда выделяет 13,7 млн рублей для устранения последствий наводнений в Тацинском районе, вызванных проливным дождем 17 июня. Такое распоряжение подписал накануне глава региона Василий Голубев.

Выделенные средства будут направлены на оказание материальной помощи по причине утраты имущества.

В ночь с 17 на 18 июня в Тацинском районе были эвакуированы 26 человек, шестеро из них дети. Специалисты служб проводили работы по откачке воды, а также очистке территорий от мусора. 

В поселке Жирнов сильный ветер повредил пять домовладений, сорвав крыши. В момент ЧП на территории района работали 70 спасателей и 20 единиц специальной техники, включая мотопомпы. 

Как отметили в региональном правительстве, 19 июня работы были завершены, однако откачка грунтовых вод по заявкам населения продолжалась до конца июня. 

Теперь жители района смогут восстановить свои домовладения, воспользовавшись выделенными средствами.  

Ранее ФАН рассказывал, как в конце июня на Москву обрушился сильный ливень. Дождь повалил 170 деревьев и повредил 45 автомобилей. В Подмосковье были повалены 108 деревьев и повреждены два десятка автомобилей.

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