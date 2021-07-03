Подросток утонул в Ростовской области во время рыбалки

Ростов-на-Дону, 3 июля. Накануне в Белокалитвинском районе Ростовской области 13-летний парень ушел утром на рыбалку и не вернулся.

Как пояснили в правоохранительных органах, подросток приехал в гости к отцу в хутор Семимаячный и решил порыбачить. Когда вечером сын не вернулся с рыбалки, отец забил тревогу и обратился в полицию.

Исследуя береговую территорию реки Кундрючья, сотрудники правопорядка обнаружили труп подростка в 50 метрах от места лова. В полиции предполагают, что тело парня унесло течением. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Ранее ФАН рассказывал, как в Саратовской области мужчина попытался спасти тонущую в реке девочку-подростка, но утонул сам. Трагедия развернулась на реке Большой Узень, когда у водоема отдыхали несколько семей.