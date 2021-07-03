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Подросток утонул в Ростовской области во время рыбалки
Происшествия
Подросток утонул в Ростовской области во время рыбалки
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 3 июля. Накануне в Белокалитвинском районе Ростовской области 13-летний парень ушел утром на рыбалку и не вернулся.

Как пояснили в правоохранительных органах, подросток приехал в гости к отцу в хутор Семимаячный и решил порыбачить. Когда вечером сын не вернулся с рыбалки, отец забил тревогу и обратился в полицию. 

Исследуя береговую территорию реки Кундрючья, сотрудники правопорядка обнаружили труп подростка в 50 метрах от места лова. В полиции предполагают, что тело парня унесло течением. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Ранее ФАН рассказывал, как в Саратовской области мужчина попытался спасти тонущую в реке девочку-подростка, но утонул сам. Трагедия развернулась на реке Большой Узень, когда у водоема отдыхали несколько семей.

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ростовская область утонул подросток
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