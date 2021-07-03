Донской Следком проверяет информацию об отказе в жилье ветерану

Ростов-на-Дону, 3 июля. Прокуратура Ростовской области и региональный Следственный комитет инициировали проверку после того, как на одном из федеральных каналов вышел сюжет о ветеране Великой Отечественной войны, которому отказывают в улучшении жилищных условий.

Ветеран, о котором идет речь, попал в последний призыв, приняв присягу в декабре 1944 года. За полгода до конца войны Григорий Макуха служил в зенитном полку. После победы остался в армии. Сейчас он проживает в Азовском районе Ростовской области и пытается улучшить свои жилищные условия.

Как пояснили в Следственном комитете, в настоящее время проверяется вся информация, которую озвучили журналисты. Согласно указаниям руководителя следственного управления Аслана Хуаде, следственным отделом Азова организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В областной прокуратуре дополнили, что ветеран несколько лет назад прибыл в Россию из Молдавии. С 2019 года он пытается добиться постановки на учет как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

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