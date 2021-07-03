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Донской Следком проверяет информацию об отказе в жилье ветерану
Общество
Донской Следком проверяет информацию об отказе в жилье ветерану
Следственный комитет по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 июля. Прокуратура Ростовской области и региональный Следственный комитет инициировали проверку после того, как на одном из федеральных каналов вышел сюжет о ветеране Великой Отечественной войны, которому отказывают в улучшении жилищных условий. 

Ветеран, о котором идет речь, попал в последний призыв, приняв присягу в декабре 1944 года. За полгода до конца войны Григорий Макуха служил в зенитном полку. После победы остался в армии. Сейчас он проживает в Азовском районе Ростовской области и пытается улучшить свои жилищные условия.

Как пояснили в Следственном комитете, в настоящее время проверяется вся информация, которую озвучили журналисты. Согласно указаниям руководителя следственного управления Аслана Хуаде, следственным отделом Азова организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение. 

В областной прокуратуре дополнили, что ветеран несколько лет назад прибыл в Россию из Молдавии. С 2019 года он пытается добиться постановки на учет как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

Ранее ФАН рассказывал, как аферисты обманули 96-летнего ветерана. Злоумышленники позвонили фронтовику и представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом проведения оперативных мероприятий они завладели крупной денежной суммой в размере 400 тыс. рублей. 

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