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Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
Инстаграмм сити-менеджера Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 июля. Накануне в городской администрации наградили 10 лучших студентов ЮФУ, которые во время пандемии замещали болеющих учителей в школах в рамках проекта «Педагогический десант».

Каждый из молодых педагогов разработал свои интересные методики преподавания, которые были применимы не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях.

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в процессе встречи со студентами были подняты вопросы образовательной системы города. Ребята поделились впечатлениями и своими наработками.

Всего в проекте за время пандемии приняли участие более 300 студентов.

Ранее ФАН рассказывал, как студенты из Амурского аграрного колледжа вступили в ряды волонтеров-поисковиков. Теперь будущие пожарные могут отправляться на поиски без вести пропавших людей. 

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