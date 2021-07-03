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Пункт назначения: лесовоз устроил смертельное ДТП под Ростовом

  /   Обновлено: 03 июля 2021 09:21
Происшествия
Пункт назначения: лесовоз устроил смертельное ДТП под Ростовом
управление ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 июля. На 5 км автодороги Чалтырь — Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области автомобиль МАЗ, перевозивший бревна, устроил ДТП.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в час ночи. Во время движения в сторону Таганрога у грузовика оборвалась цепь, фиксирующая груз. В результате этого, одно из бревен вылетело на встречную полосу движения и столкнулось с грузовым автомобилем Toyota, который двигался в сторону Ростова. После этого бревно отлетело в легковой автомобиль Nissan и задело автомобиль Renault, в котором находилось 8 пассажиров.

Пункт назначения: лесовоз устроил смертельное ДТП под Ростовом
управление ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

В результате происшествия, один из пассажиров Renault от полученных травм скончался, другой получил травмы и был доставлен в больницу. 

Пункт назначения: лесовоз устроил смертельное ДТП под Ростовом
управление ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

В настоящее время специалисты областного ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

Ранее ФАН сообщал об аварии на 150 км трассы Шахты — Цимлянск, которая унесла три жизни. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой «Газелью». 

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