Пункт назначения: лесовоз устроил смертельное ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 3 июля. На 5 км автодороги Чалтырь — Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области автомобиль МАЗ, перевозивший бревна, устроил ДТП.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в час ночи. Во время движения в сторону Таганрога у грузовика оборвалась цепь, фиксирующая груз. В результате этого, одно из бревен вылетело на встречную полосу движения и столкнулось с грузовым автомобилем Toyota, который двигался в сторону Ростова. После этого бревно отлетело в легковой автомобиль Nissan и задело автомобиль Renault, в котором находилось 8 пассажиров.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В результате происшествия, один из пассажиров Renault от полученных травм скончался, другой получил травмы и был доставлен в больницу.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В настоящее время специалисты областного ГИБДД устанавливают все причины произошедшего.

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