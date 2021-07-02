Поезд насмерть сбил женщину в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 2 июля. Накануне на железнодорожной станции Кизитеринка, пассажирский поезд сбил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Как отметили в пресс-службе Управления Транспорта МВД России по ЮФО, причиной трагедии стало несоблюдение правил собственной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейским, прибывшим на место трагедии, удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 56-летняя жительница Ростовской области.

В настоящее время эксперты устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ивановской области под колесами поезда погибла местная жительница 2004 года рождения.