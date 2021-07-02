Пассажирский транспорт Ростова оснастят кондиционерами к 2023 году

Ростов-на-Дону, 2 июля. Кондиционеры во всех ростовских автобусах появятся только к 2023 году. Об этом рассказал директор городского транспортного департамента Христофор Ермашов во время выступления на одной из областных радиостанций.

По его словам, оснастить все транспортные средства в данный момент невозможно, так как должно завершиться обновление городского технического парка. В настоящий момент из 1258 единиц транспорта, работающих в городе, 1071 средство оборудовано кондиционерами. Причем если среднесуточная температура колеблется в районе 20 градусов, кондиционеры должны быть включены.

Также директор департамента отмечает, что в связи с жалобами ростовчан на невыносимую духоту в общественном транспорте, проходят регулярные рейды по выявлению нарушений.

Ранее ФАН сообщал, что в городской мэрии донской столицы назвали причину возгорания рейсовых пассажирских автобусов. По мнению главы городской администрации, причина кроется в установке контрафактных запчастей.