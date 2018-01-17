Бытовой газ взорвался в ростовской многоэтажке, есть жертвы

Ростов-на-Дону, 17 января. Один человек погиб в результате пожара, который произошел из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Ростове. Возгорание произошло ранним утром в среду.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, хлопок газа произошел в 6.00 в одном из домов по улице Забайкальская.

«По выводу специалистов, причина пожара на пятом этаже в многоквартирном доме — образование недопустимой концентрации газовоздушной смеси», — сообщает «Вечерняя Москва».

К 7.32 возгорание в здании было полностью потушено. Как стало известно телеканалу «Подмосковье 360°», 50 жителей многоэтажного дома, в том числе 15 детей, были эвакуированы пожарными и направлены в пункты временного размещения в местных школах.