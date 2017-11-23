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Пьяный житель Пскова до смерти забил молотком гостью
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    Пьяный житель Пскова до смерти забил молотком гостью

    19:49  23 Ноября 2017
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    Пьяный житель Пскова до смерти забил молотком гостью

    Псков, 23 ноября. Жителя Пскова приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство сожительницы.

    Инцидент произошел 23 февраля текущего года в квартире в Дновского района: мужчина распивал спиртные напитки с гостьей, между ними разгорелся конфликт, во время которого он нанес женщине несколько ударов молотком по голове. Жертва получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Сотрудники полиции обнаружили тело убитой в подвале бесхозного дома.

    Суд признал мужчину виновным и назначил ему меру пресечения в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Напомним, тело школьника, отравившегося токсичными веществами, обнаружили в подъезде многоэтажного дома в Пскове.

    Автор: Ксения Пудовкина
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