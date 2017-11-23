Пьяный житель Пскова до смерти забил молотком гостью

Псков, 23 ноября. Жителя Пскова приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство сожительницы.

Инцидент произошел 23 февраля текущего года в квартире в Дновского района: мужчина распивал спиртные напитки с гостьей, между ними разгорелся конфликт, во время которого он нанес женщине несколько ударов молотком по голове. Жертва получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Сотрудники полиции обнаружили тело убитой в подвале бесхозного дома.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему меру пресечения в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, тело школьника, отравившегося токсичными веществами, обнаружили в подъезде многоэтажного дома в Пскове.