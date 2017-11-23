Псковский школьник скончался от отравления токсичными веществами

Псков, 23 ноября. Тело школьника, отравившегося токсичными веществами, обнаружили в подъезде многоэтажного дома в Пскове.

Как сообщает пресс-служба администрация Псковской области, специалисты разбираются в обстоятельства смерти восьмиклассника, учащегося в одной из школ, расположенной на Завеличье. Его тело обнаружили в подъезде многоэтажного дома на улице Юбилейной. Рядом с погибшим мальчиком находился аэрозольный баллончик с освежителем воздуха.

Специалисты установили, что причиной смерти школьника стало отравление токсичными веществами. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства несчастного случая и проводят проверку. В ближайшее время состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, в рамках которого обсудят ситуацию смерти мальчика.