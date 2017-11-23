Пьяный мужчина разбил стакан о лицо великолучанки

Псков, 23 ноября. Девушка обратилась за помощью врачей после того, как пьяный житель Псковской области бросил в нее стеклянный стакан.

Как информируют местные новостные источники, инцидент произошел в Великих Луках в баре, расположенном на Вокзальной улице, 18 ноября. Между женщиной и мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, разгорелся конфликт, во время которого тот бросил в потерпевшую стеклянный стакан.

Девушка получила множественные порезы лица и обратилась за помощью в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, житель Архангельской области проник с помощью ножа в чужой дачный дом одного из садоводческих товариществ.