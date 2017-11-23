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Пьяный мужчина разбил стакан о лицо великолучанки
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    Пьяный мужчина разбил стакан о лицо великолучанки

    11:54  23 Ноября 2017  /обновлено: 11:54  23 Ноября 2017
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    Пьяный мужчина разбил стакан о лицо великолучанки

    Псков, 23 ноября. Девушка обратилась за помощью врачей после того, как пьяный житель Псковской области бросил в нее стеклянный стакан.

    Как информируют местные новостные источники, инцидент произошел в Великих Луках в баре, расположенном на Вокзальной улице, 18 ноября. Между женщиной и мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, разгорелся конфликт, во время которого тот бросил в потерпевшую стеклянный стакан.

    Девушка получила множественные порезы лица и обратилась за помощью в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

    Напомним, житель Архангельской области проник с помощью ножа в чужой дачный дом одного из садоводческих товариществ.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #псков
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