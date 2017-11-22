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Россия
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Общество
Публичные слушания начались по псковскому областному бюджету на 2018 год
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    Публичные слушания начались по псковскому областному бюджету на 2018 год

    21:33  22 Ноября 2017
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    Публичные слушания начались по псковскому областному бюджету на 2018 год

    Псков, 22 ноября. Публичные слушания начались по проекту закона Псковской области по бюджету на 2018 год, а также на плановый период 2019 и 2020 годов. Слушания прошли в среду, 22 ноября.

    Проект областного бюджета представила заместитель губернатора — начальник государственного финансового управления Татьяна Баринова. Размер государственного долга должен будет сократиться до 86,3% от общего объема доходов бюджета за три года, сообщается на официальном портале государственных органов Псковской области.

    Доходная часть бюджета — 24,05 млрд рублей, расходы бюджета Псковской области составят 24,41 млрд рублей. Дефицит будет равен 365 миллионов рублей.

    Кроме этого регион получит из федерального бюджета дополнительные средства — 2 млрд 135 млн рублей. Деньги пойдут на развитие сельского хозяйства, строительство второй очереди Северного обхода, выплаты на третьего ребенка и последующих детей, также на лекарственные нужды граждан.

    Автор: Дарья Смолина
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    #бюджет #псков #псковская область
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