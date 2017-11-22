Псковские врачи прошли стажировку в Израиле

Псков, 22 ноября. Врачи детской областной больницы и родильного дома Псковской области прошли стажировку в Израиле.

На стажировку, которая проходила на базе клиники «Ха-Эмек» с 5 по 14 ноября, отправились два врача детской областной больницы и один врач Псковского роддома. В основном стажировка проходила в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей. Псковские врачи получили новые знания от израильских коллег, как оказывать медицинскую помощь новорожденным, вес которых низкий и экстремально низкий, сообщается на официальном портале государственных органов Псковской области.