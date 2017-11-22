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Общество
Псковские врачи прошли стажировку в Израиле
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    Псковские врачи прошли стажировку в Израиле

    18:17  22 Ноября 2017
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    Псковские врачи прошли стажировку в Израиле

    Псков, 22 ноября. Врачи детской областной больницы и родильного дома Псковской области прошли стажировку в Израиле.

    На стажировку, которая проходила на базе клиники «Ха-Эмек» с 5 по 14 ноября, отправились два врача детской областной больницы и один врач Псковского роддома. В основном стажировка проходила в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей. Псковские врачи получили новые знания от израильских коллег, как оказывать медицинскую помощь новорожденным, вес которых низкий и экстремально низкий, сообщается на официальном портале государственных органов Псковской области.

    «Смогли почерпнуть для себя много интересных методик и технологий,<...> рассмотрели несколько интересных историй болезни. Это очень ценный опыт для нас», — подчеркивает заведующая отделением недоношенных детей областной детской больницы Елена Жукова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #врачи #псков #псковская область #стажировка
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