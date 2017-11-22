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Общество
Пять псковичей стали мастерами спорта России
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    Пять псковичей стали мастерами спорта России

    13:55  22 Ноября 2017
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    Пять псковичей стали мастерами спорта России

    Псков, 22 ноября. Спортивное звание «Мастера спорта Российской Федерации» получили пять жителей Пскова.

    Пять псковичей добились такого успеха: два спортсмена из «Центра спортивной подготовки», две девушки из центра «Юность» и третья — из центра «Бригантина». Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на областной комитет по физической культуре и спорту.

    Мастерами спорта, согласно приказу министерства спорта России от 20 ноября 2017 года № 144-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России», стали Эльми Яшар Оглы Зиядзаде и Игорь Зуев, которые занимаются боксом, а также Яна Ганьчева, Анна Передереева и Валерия Барановская, которые выступают в спортивной аэробике. Звание «Мастера спорта» присваивается пожизненно.

    Автор: Дарья Смолина
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    #спорт #псков #мастер спорта
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