Псковская область получит 210 млн рублей на завершение реконструкции улицы Свердлова

Псков, 21 ноября. Псковская область получит еще 210 млн рублей из федерального бюджета на завершение реконструкции улицы Свердлова.

На данный момент идет реконструкция улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами в Пскове. В этом году было выделено 236,1 млн рублей. Средства из федерального бюджета на завершение реконструкции улицы поступят в размере 210 млн рублей в 2018 году. Отмечается, что работы идут по графику.

Регион участвует в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и выездного туризма в РФ(2011-2018 годы)» с 2011 года. Ведутся работы по строительству туристско-рекреационного кластера «Псковский», сообщает пресс-служба комитета Псковской области по культуре. Для созданий инфраструктуры за все это время вложили семь миллиардов рублей, из них — 4,9 млрд внебюджетные средства.