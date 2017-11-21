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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пскове
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    Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пскове

    17:19  21 Ноября 2017
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    Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пскове

    Псков, 21 ноября. Мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Возгорание дома произошло на улице Советской Армии в Пскове утром 21 ноября.

    Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 8.45, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. На место пожара приехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 11 человек. Для ликвидации пожара потребовалось привлечь три единицы техники.

    Тело 39-летнего мужчины было обнаружено на месте пожара. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

    Напомним, житель Пскова — 33-летний мужчина — отравился угарным газом при пожаре и был доставлен в медицинское учреждение. Мужчина лежал на кровати и курил: упавшая сигарета стала причиной возгорания.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #псков #погибший
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