Пенсионерка украла мобильный телефон, забытый в магазине в Великих Луках

Псков, 21 ноября. Пожилая женщина подозревается в том, что она украла мобильный телефон, забытый в магазине в Великих Луках Псковской области.

Как стало известно, жительница Великих Лук оставила свой мобильный телефон в магазине, расположенном на улице Вокзальной, 39. Женщина выбирала товар и решила положить телефон на прилавок, чтобы он не мешал ей. Она забыла, что оставила телефон в магазине, и вспомнила лишь спустя время. Оказалось, ее телефон похитили, пишет пресс-служба УМВД России по Псковской области. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Полицейские установили личность женщины, которая подозревается в совершении данного преступления. У нее был изъят только чехол от мобильного телефона. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.