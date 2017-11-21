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Пенсионерка украла мобильный телефон, забытый в магазине в Великих Луках
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    Пенсионерка украла мобильный телефон, забытый в магазине в Великих Луках

    12:51  21 Ноября 2017
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    Пенсионерка украла мобильный телефон, забытый в магазине в Великих Луках

    Псков, 21 ноября. Пожилая женщина подозревается в том, что она украла мобильный телефон, забытый в магазине в Великих Луках Псковской области.  

    Как стало известно, жительница Великих Лук оставила свой мобильный телефон в магазине, расположенном на улице Вокзальной, 39. Женщина выбирала товар и решила  положить телефон на прилавок, чтобы он не мешал ей. Она забыла, что оставила телефон в магазине, и вспомнила лишь спустя время. Оказалось, ее телефон похитили, пишет пресс-служба УМВД России по Псковской области. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

    Полицейские установили личность женщины, которая подозревается в совершении данного преступления. У нее был изъят только чехол от мобильного телефона. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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