Куривший на кровати пскович отравился угарным газом при пожаре

Псков, 20 ноября. Жителя Пскова доставили в больницу с отравлением угарным газом: мужчина лежал на кровати и курил, сигарета упала, после чего произошел пожар.

Как сообщают региональные источники со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Псковской области, пожар произошел в двухэтажном доме, расположенном на улице Черняховского. Диспетчерская служба пожарно-спасательного отделения получила сообщение о чрезвычайном происшествии в воскресенье, 19 ноября, около четырех часов дня. Хозяин квартиры, 33-летний мужчина, отравился угарным газом.

Специалисты выяснили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина лежал на кровати и курил, сигарета упала на постельное белье, после чего вспыхнуло пламя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.