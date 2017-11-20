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Куривший на кровати пскович отравился угарным газом при пожаре
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    Куривший на кровати пскович отравился угарным газом при пожаре

    12:43  20 Ноября 2017
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    Куривший на кровати пскович отравился угарным газом при пожаре

    Псков, 20 ноября. Жителя Пскова доставили в больницу с отравлением угарным газом: мужчина лежал на кровати и курил, сигарета упала, после чего произошел пожар.

    Как сообщают региональные источники со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Псковской области, пожар произошел в двухэтажном доме, расположенном на улице Черняховского. Диспетчерская служба пожарно-спасательного отделения получила сообщение о чрезвычайном происшествии в воскресенье, 19 ноября, около четырех часов дня. Хозяин квартиры, 33-летний мужчина, отравился угарным газом.

    Специалисты выяснили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина лежал на кровати и курил, сигарета упала на постельное белье, после чего вспыхнуло пламя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #псков
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