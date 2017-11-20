Угонщик на иномарке лоб в лоб столкнулся с авто под Псковом, есть жертвы

Великие Луки, 20 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло вчера в Великолукском районе: три человека скончались, несовершеннолетний ребенок — в больнице.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области, автомобильная авария произошла в воскресенье, 19 ноября, на пятом километре автодороги Великие Луки — Новосокольники. Автомобиль Nissan Primera под управлением 34-летнего водителя двигался по закругленному участку дороги и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с отечественным автомобилем, за рулем которого находился 80-летний мужчина.

Водитель иномарки и его 45-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пожилой мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля, получил серьезные травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение, но врачи не сумели спасти жизнь пенсионеру, он скончался. Также пострадал 13-летний пассажир иномарки, его госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции выяснили, что виновник смертельного ДТП угнал машину у сожительницы.