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Россия
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Псковского рецидивиста приговорили к четырем годам колонии за ограбления
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    Псковского рецидивиста приговорили к четырем годам колонии за ограбления

    10:28  19 Ноября 2017  /обновлено: 11:01  19 Ноября 2017
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    Псковского рецидивиста приговорили к четырем годам колонии за ограбления

    Псков, 19 ноября. Суд Псковского района приговорил местного жителя к четырем годам колонии строго режима за серию краж.

    Как сообщает местные СМИ со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры, 46-летний мужчина в период с мая по август текущего года совершил восемь преступлений: похитил личные вещи граждан и продукты питания из дачных домов, в которых редко появляются их владельцы.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник не раз привлекался ранее к уголовной ответственности. Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины и назначил меру пресечения в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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