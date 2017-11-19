Псковского рецидивиста приговорили к четырем годам колонии за ограбления

Псков, 19 ноября. Суд Псковского района приговорил местного жителя к четырем годам колонии строго режима за серию краж.

Как сообщает местные СМИ со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры, 46-летний мужчина в период с мая по август текущего года совершил восемь преступлений: похитил личные вещи граждан и продукты питания из дачных домов, в которых редко появляются их владельцы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник не раз привлекался ранее к уголовной ответственности. Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины и назначил меру пресечения в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.