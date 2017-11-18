Наркоманку из Псковской области лишили родительских прав

Псков, 18 ноября. Жительница Пскова, которая является наркоманкой, уклонялась от своих родительских обязанностей. Псковский районный суд лишил ее родительских прав.

Женщина не занималась воспитанием своего несовершеннолетнего ребенка, не интересовалась его жизнью. Кроме этого она даже не пыталась установить какую-то связь с ним, сообщает «Псковское агентство информации».

Отмечается, что женщина состояла на профилактическом учете у врача-нарколога с июля 2016 года. У нее наркотическая зависимость. Данный факт также стал основанием для того, чтобы лишить женщину родительских прав.

Напомним, что трудные подростки в Пскове получили социальный паспорт, который дает им, их членам семьи, а также куратору посещать, культурные, спортивные мероприятия города.