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Пьяный водитель Renault протаранил припаркованную иномарку в Великих Луках
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    Пьяный водитель Renault протаранил припаркованную иномарку в Великих Луках

    17:16  18 Ноября 2017
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    Пьяный водитель Renault протаранил припаркованную иномарку в Великих Луках

    Псков, 18 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Гагарина в Великих Луках Псковской области. Водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения, он протаранил припаркованную иномарку.

    Авария произошла с участием легкового автомобиля около 04.20 18 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники спасательного подразделения Псковской области. Для ликвидации аварии потребовались силы трех человек спасательного подразделения, была задействована одна единица техники.

    Напомним, что авария с участие ВАЗ и легкового автомобиля Skoda Octavia произошла на 306-м километре трассы Р-23. Как стало известно, водитель ВАЗ и его пассажирка получили травмы несовместимые с жизнью, и скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #псковская область #великие луки
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