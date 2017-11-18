Пьяный водитель Renault протаранил припаркованную иномарку в Великих Луках

Псков, 18 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Гагарина в Великих Луках Псковской области. Водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения, он протаранил припаркованную иномарку.

Авария произошла с участием легкового автомобиля около 04.20 18 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники спасательного подразделения Псковской области. Для ликвидации аварии потребовались силы трех человек спасательного подразделения, была задействована одна единица техники.

Напомним, что авария с участие ВАЗ и легкового автомобиля Skoda Octavia произошла на 306-м километре трассы Р-23. Как стало известно, водитель ВАЗ и его пассажирка получили травмы несовместимые с жизнью, и скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи.