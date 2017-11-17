Массовая зарядка пройдет в Пскове 20 ноября

Псков, 17 ноября. Массовая зарядка пройдет на площади Ленина в Пскове в понедельник, 20 ноября. Мероприятие начнется на площади в 13.00.

Массовая зарядка пройдет под эгидой федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Напомним, что проект «Трезвая Россия» ставит собой задачу — создать эффективной системы, которая будет защищать граждан от алкогольной и наркотической угрозы. Кроме этого проект направлен на создание культуры здорового образа жизни, привлечение граждан Российской Федерации к сдаче норм ГТО.

Отметим, что проект начал функционировать в апреле этого года, и за это время — с апреля по ноябрь — успел провести несколько десятков мероприятий по разным направлениям.