Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
Общество
Трудные подростки Пскова получили социальные паспорта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трудные подростки Пскова получили социальные паспорта

    19:18  17 Ноября 2017
    76

    Трудные подростки Пскова получили социальные паспорта

    Псков, 17 ноября. Трудные подростки Пскова получили социальные паспорта, которые дадут возможность посетить культурные, спортивные и развлекательные мероприятия бесплатно.

    Подростки, их члены семьи, а также куратор уголовно-исполнительной инспекции смогут посещать мероприятия, которые проводят городские учреждения и компании Пскова. Можно будет посетить музей, аквапарк, планетарий, сообщает «Псковская лента новостей». В социальном паспорте будет фотография трудных подростков, членов их семьи и куратора.

    Социальный паспорт позволяет ознакомиться с информацией о бесплатных секциях, кружках и занятиях дополнительного образования. По словам заместителя главы Пскова Елены Полонской, социальный паспорт — это отличная возможность для детей увидеть другой мир, узнать, какие возможности существуют для самореализации.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #псков #трудные подростки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        1211
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        1953
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        632
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        6942