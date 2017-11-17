Псков, 17 ноября. Трудные подростки Пскова получили социальные паспорта, которые дадут возможность посетить культурные, спортивные и развлекательные мероприятия бесплатно.

Подростки, их члены семьи, а также куратор уголовно-исполнительной инспекции смогут посещать мероприятия, которые проводят городские учреждения и компании Пскова. Можно будет посетить музей, аквапарк, планетарий, сообщает «Псковская лента новостей». В социальном паспорте будет фотография трудных подростков, членов их семьи и куратора.

Социальный паспорт позволяет ознакомиться с информацией о бесплатных секциях, кружках и занятиях дополнительного образования. По словам заместителя главы Пскова Елены Полонской, социальный паспорт — это отличная возможность для детей увидеть другой мир, узнать, какие возможности существуют для самореализации.