Пскович в отеле ударил горничную и выпрыгнул в окно

Псков, 17 ноября. Житель Пскова в одном из номеров отеля причинил телесные повреждения горничной, а затем выпрыгнул в окно и скрылся.

Сообщение поступило от охраняемого объекта — отеля на Запсковье — в отдел Рогвардии. Прибывшие на место происшествия сотрудники получили информацию от администратора отеля о том, что мужчина ударил горничную, выпрыгнул в окно и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Псковской области. Сотрудникам сообщили приметы нападавшего, в ходе патрулирования улиц был задержан 25-летний мужчина — подозреваемый в причинении телесных повреждений.

Как стало известно, житель Пскова ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью