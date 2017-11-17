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Пскович в отеле ударил горничную и выпрыгнул в окно
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    Пскович в отеле ударил горничную и выпрыгнул в окно

    14:19  17 Ноября 2017
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    Пскович в отеле ударил горничную и выпрыгнул в окно

    Псков, 17 ноября. Житель Пскова в одном из номеров отеля причинил телесные повреждения горничной, а затем выпрыгнул в окно и скрылся.

    Сообщение поступило от охраняемого объекта — отеля на Запсковье — в отдел Рогвардии. Прибывшие на место происшествия сотрудники получили информацию от администратора отеля о том, что мужчина ударил горничную, выпрыгнул в окно и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Псковской области. Сотрудникам сообщили приметы нападавшего, в ходе патрулирования улиц был задержан 25-летний мужчина — подозреваемый в причинении телесных повреждений. 

    Как стало известно, житель Пскова ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью

    Автор: Дарья Смолина
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    #росгвардия #псков
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