Пенсионерка из Великих Лук перевела лжеполицейским больше миллиона рублей

Псков, 16 ноября. Пожилая жительница Псковской области перевела мошенникам около одного миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

Аферисты в середине октября позвонили 65-летней великолучанке и представились московскими полицейскими, которые задержали преступную группу, которая занималась продажей незаконных лекарств. Пенсионерке за приобретенное на днях лекарство в Интернете обещали выплатить компенсацию, но для этого необходимо перевести небольшую сумму денег для оформления документов.

Пенсионерка в период с октября по ноябрь 2017 года перевела мошенникам около одного миллиона рублей. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливают личность лжеполицейских, возбуждено уголовное дело.