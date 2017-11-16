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Пенсионерка из Великих Лук перевела лжеполицейским больше миллиона рублей
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    Пенсионерка из Великих Лук перевела лжеполицейским больше миллиона рублей

    19:19  16 Ноября 2017  /обновлено: 19:20  16 Ноября 2017
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    Пенсионерка из Великих Лук перевела лжеполицейским больше миллиона рублей

    Псков, 16 ноября. Пожилая жительница Псковской области перевела мошенникам около одного миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

    Аферисты в середине октября позвонили 65-летней великолучанке и представились московскими полицейскими, которые задержали преступную группу, которая занималась продажей незаконных лекарств. Пенсионерке за приобретенное на днях лекарство в Интернете обещали выплатить компенсацию, но для этого необходимо перевести небольшую сумму денег для оформления документов.

    Пенсионерка в период с октября по ноябрь 2017 года перевела мошенникам около одного миллиона рублей. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливают личность лжеполицейских, возбуждено уголовное дело.

    Автор: Ксения Пудовкина
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