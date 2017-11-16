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Житель Псковского края ответит перед судом за убийство матери
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    Житель Псковского края ответит перед судом за убийство матери

    15:31  16 Ноября 2017
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    Житель Псковского края ответит перед судом за убийство матери

    Псков, 16 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Псковской области, убившего мать, передано в суд для рассмотрения по существу.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дедовичского района, 28 апреля текущего года мужчина, проживающий в деревне Северное Устье Дедовичского района, нанес несколько ударов ножом в шею 88-летней матери. Пожилая женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте. Сотрудники охраны правопорядка установили, что подозреваемый во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В настоящее время материалы уголовного дела следователи передают в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #псков
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