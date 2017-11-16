Житель Псковского края ответит перед судом за убийство матери

Псков, 16 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Псковской области, убившего мать, передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дедовичского района, 28 апреля текущего года мужчина, проживающий в деревне Северное Устье Дедовичского района, нанес несколько ударов ножом в шею 88-летней матери. Пожилая женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте. Сотрудники охраны правопорядка установили, что подозреваемый во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время материалы уголовного дела следователи передают в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).