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Второй медицинский вертолет появился в парке псковской санавиации
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    Второй медицинский вертолет появился в парке псковской санавиации

    14:25  16 Ноября 2017
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    Второй медицинский вертолет появился в парке псковской санавиации

    Псков, 16 ноября. Парк санитарной авиации в Псковской области пополнился новым вертолетом Ми-8.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу региона, активное расширение и восстановление деятельности парка санитарной авиации началось в текущем году при поддержке федерального центра. В сентябре вертолет «Ансат» приступил к работе после долго перерыва, за несколько месяцев экстренная медицинская помощь была оказана 30 жителям области.

    Второй медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санитарной авиации. Сегодня он совершил свой первый вылет в Великие Луки за пациентом с острым нарушением коронарного кровообращения, которого незамедлительно доставили на борту вертолета в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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