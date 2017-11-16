Второй медицинский вертолет появился в парке псковской санавиации

Псков, 16 ноября. Парк санитарной авиации в Псковской области пополнился новым вертолетом Ми-8.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу региона, активное расширение и восстановление деятельности парка санитарной авиации началось в текущем году при поддержке федерального центра. В сентябре вертолет «Ансат» приступил к работе после долго перерыва, за несколько месяцев экстренная медицинская помощь была оказана 30 жителям области.

Второй медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санитарной авиации. Сегодня он совершил свой первый вылет в Великие Луки за пациентом с острым нарушением коронарного кровообращения, которого незамедлительно доставили на борту вертолета в медицинское учреждение.