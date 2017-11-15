Стало известно, когда закроют проезд по улице Карла Маркса в Пскове

Псков, 15 ноября. Движение транспортных средств по участку улицы Карла Маркса в Пскове будет перекрыто в связи проведением аварийно-ремонтных работ сетей водопровода.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу городской администрации, ограничение движения вступил в силу 20 ноября в 0:00 часов ночи и продлится до 9 декабря 0:00 часов. Движение транспортных средств будет перекрыто от Кузнецкой улицы до дома № 43 по улице Карла Маркса.

Городская администрация просит заблаговременно планировать маршрут движения, учитывая данные обстоятельства.

Ранее сообщалось о ДТП с участием ВАЗ и иномарки, которое произошло вчера в Псковской области: два человека погибли, один — госпитализирован.