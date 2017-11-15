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Стало известно, когда закроют проезд по улице Карла Маркса в Пскове
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    Стало известно, когда закроют проезд по улице Карла Маркса в Пскове

    14:06  15 Ноября 2017
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    Стало известно, когда закроют проезд по улице Карла Маркса в Пскове

    Псков, 15 ноября. Движение транспортных средств по участку улицы Карла Маркса в Пскове будет перекрыто в связи проведением аварийно-ремонтных работ сетей водопровода.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу городской администрации, ограничение движения вступил в силу 20 ноября в 0:00 часов ночи и продлится до 9 декабря 0:00 часов. Движение транспортных средств будет перекрыто от Кузнецкой улицы до дома № 43 по улице Карла Маркса.

    Городская администрация просит заблаговременно планировать маршрут движения, учитывая данные обстоятельства.

    Ранее сообщалось о ДТП с участием ВАЗ и иномарки, которое произошло вчера в Псковской области: два человека погибли, один — госпитализирован.

    Автор: Ксения Пудовкина
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