Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с иномаркой и ВАЗ на трассе в Псковском районе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два человека погибли в ДТП с иномаркой и ВАЗ на трассе в Псковском районе

    12:20  15 Ноября 2017
    30

    Два человека погибли в ДТП с иномаркой и ВАЗ на трассе в Псковском районе

    Псков, 15 ноября. Смертельная автомобильная авария с участием ВАЗ и иномарки произошла вчера в Псковской области, два человека погибли, один — госпитализирован.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 14 ноября, около 11:25 часов дня на 306 километре трассы Р-23. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ, за рулем которого находился 71-летний водитель, выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковому авто Skoda Octavia, которое двигалось по главной дороге.

    Водитель отечественной машины и его 61-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #псков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        194
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        489
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5971
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1928