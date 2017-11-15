Два человека погибли в ДТП с иномаркой и ВАЗ на трассе в Псковском районе

Псков, 15 ноября. Смертельная автомобильная авария с участием ВАЗ и иномарки произошла вчера в Псковской области, два человека погибли, один — госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 14 ноября, около 11:25 часов дня на 306 километре трассы Р-23. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ, за рулем которого находился 71-летний водитель, выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковому авто Skoda Octavia, которое двигалось по главной дороге.

Водитель отечественной машины и его 61-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.