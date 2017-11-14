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Общество
Почти 60% всех расходов бюджета Великих Лук приходится на социальную сферу
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    Почти 60% всех расходов бюджета Великих Лук приходится на социальную сферу

    20:45  14 Ноября 2017
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    Почти 60% всех расходов бюджета Великих Лук приходится на социальную сферу

    Псков, 14 ноября. Начальник финансового управления администрации города Великие Луки Наталья Дмитриева заявила, что 57,5% всех расходов бюджета приходится на социальную сферу.

    Расходная часть бюджета направлена на социальные сферы. Было направлено 14,6 млн рублей на обеспечение присмотра и ухода за детьми в детских садах и общеобразовательных учреждения. Кроме этого были перечислены средства в размере 1,7 млн рублей на организацию питания школьников, сообщается на официальном сайте Великих Лук. На развитие инфраструктуры образовательных учреждений было выделено 3,5 млн рублей.

    На общегородском совещании Наталья Дмитриева отметила, что прогнозные поступления собственных доходов бюджета исполнены на 106,3%. В казну Великих Лук поступило на 254 млн рублей больше, чем в прошлом году, а именно 1 млрд 848 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #бюджет #псковская область #великие луки
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