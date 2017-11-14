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Политика
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Завершен ремонт участков автодороги в Плюсском районе Псковской области
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    Завершен ремонт участков автодороги в Плюсском районе Псковской области

    19:54  14 Ноября 2017
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    Завершен ремонт участков автодороги в Плюсском районе Псковской области

    Псков, 14 ноября. Ремонт дороги на участке трассы Заполье — Гдов завершен, два участка автодороги введены в эксплуатацию в Плюсском районе.

    Первый участок дороги проходит через населенные пункты Звягино и Запесенье, второй — через Которск. Об это сообщает пресс-служба комитета по транспорту Псковской области. Протяженность участков трассы составила 9,3 километра. Работы выполняла компания «ДорСтройСервис».

    Как стало известно, гарантийные сроки по верхнему слою покрытия составляют четыре года согласно гарантийному паспорту объекта. Отмечается, ремонт данной дороги продолжится в следующем году. Согласно государственному контракту ремонт автодороги будет на участках  км 11+365 — км 19+430 и км 20+320 — км 24+010. Ремонтные работы должны будут завершиться 31 августа.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дорога #псковская область
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