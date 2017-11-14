Двое полицейских убиты в глухой деревне в Псковской области

Псков, 14 ноября. Двое сотрудников полиции были убиты местным жителем в Невельском районе Псковской области.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей в пресс-службе областного управления Следственного комитета, полицейские выехали в глухую деревню где-то на границе с Белоруссией из-за сообщения о семейном скандале.

Предположительно, мужчина — виновник скандала застрелил полицейских. Мужчина также погиб. Его тело было обнаружено рядом с домом, обстоятельства его гибели пока неизвестны.

В удаленной деревне практически отсутствует связь, новые подробности происшествия станут известны позже.