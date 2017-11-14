Мошенники украли 100 тыс. рублей у пожилого жителя Великих Лук

Псков, 14 ноября. Мошенники украли у пожилого мужчины — жителя Великих Лук — 100 тыс. рублей. Потерпевший сразу обратился в полицию.

По версии следствия, мужчине 1949 года рождения поступил звонок на мобильный телефон. Неизвестный представился сотрудником одной из телекоммуникационной компаний. Пожилому мужчине сообщили, что ему положена компенсация в крупном размере за предоставленные услуги связи, но ему необходимо предоставить реквизиты его банковской карты.

Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Злоумышленник, получив все необходимые данные, снял денежные средства в размере более 100 тыс. рублей. На данный момент проводится расследование. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.