Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ заявило, что США имитируют борьбу с терроризмом в Сирии
Происшествия
Мошенники украли 100 тыс. рублей у пожилого жителя Великих Лук
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мошенники украли 100 тыс. рублей у пожилого жителя Великих Лук

    12:34  14 Ноября 2017
    56

    Мошенники украли 100 тыс. рублей у пожилого жителя Великих Лук

    Псков, 14 ноября. Мошенники украли у пожилого мужчины — жителя Великих Лук — 100 тыс. рублей. Потерпевший сразу обратился в полицию.

    По версии следствия, мужчине 1949 года рождения поступил звонок на мобильный телефон. Неизвестный представился сотрудником одной из телекоммуникационной компаний. Пожилому мужчине сообщили, что ему положена компенсация в крупном размере за предоставленные услуги связи, но ему необходимо предоставить реквизиты его банковской карты.

    Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Злоумышленник, получив все необходимые данные, снял денежные средства в размере более 100 тыс. рублей. На данный момент проводится расследование. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мошенничество #псковская область #великие луки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        30
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        666
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1266
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        712