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Происшествия
Житель Великих Лук убил знакомого из-за женщины
Происшествия
Житель Великих Лук убил знакомого из-за женщины
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    Житель Великих Лук убил знакомого из-за женщины

    20:07  13 Ноября 2017
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    Житель Великих Лук убил знакомого из-за женщины

    Псков, 13 ноября. Мужчина — житель Великих Лук — обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Он поссорился со своим знакомым из-за женщины.

    По версии следствия, подозреваемый вместе со своей женщиной был в квартире у знакомого, который их приютил. Между мужчинами произошла ссора из-за женщины, и злоумышленник взял биту и несколько раз ударил знакомого по голове. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы, однако спустя несколько дней мужчина, не приходя в сознание, умер из-за черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

    Расследование уголовного дела завершено. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #псков
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