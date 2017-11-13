Житель Великих Лук убил знакомого из-за женщины

Псков, 13 ноября. Мужчина — житель Великих Лук — обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Он поссорился со своим знакомым из-за женщины.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своей женщиной был в квартире у знакомого, который их приютил. Между мужчинами произошла ссора из-за женщины, и злоумышленник взял биту и несколько раз ударил знакомого по голове. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы, однако спустя несколько дней мужчина, не приходя в сознание, умер из-за черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

Расследование уголовного дела завершено. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.