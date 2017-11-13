Жители Пскова отметят Международный день селфи в библиотеке

Псков, 19 ноября. Жители Пскова отметят Международный день селфи в городской библиотеке города. Международный день селфи отмечается 19 ноября.

Центральная городская библиотека Пскова, расположенная по адресу улица Конная, 6, приглашает принять участие в акции «библиотека в стиле селфи». Организаторы предлагают читателям сделать селфи с любимой книгой в библиотеке и прислать фото организаторам. Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Лучшие селфи будут опубликованы на странице группы «Время читать» в социальной сети «ВКонтакте».

В библиотеке отмечают, что участие в акции — это возможность стать популярнее на просторах Интернета. Акция будет проходить с 13 по 19 ноября в Центральной городской библиотеки Пскова.