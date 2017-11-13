Объявлено имя нового директора Псковской областной филармонии

Псков, 13 ноября. Директором Псковской областной филармонии станет Елизавета Барышникова. Приказ о ее назначении был подписан в пятницу, 10 ноября.

Нового руководителя Псковской областной филармонии представят коллективу сегодня, 13 ноября, сообщает «Псковское агентство информации». Как стало известно, под ее руководством было организовано много интересных проектов в Псковском драматическом театре.

«Несколько лет до этого Елизавета Барышникова работала заместителем художественного руководителя театра, потом была на дипломатической службе, сейчас вернулась в Псков и мы её позвали в филармонию», — сообщает глава Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

Напомним, что предыдущий руководитель Псковской областной филармонии Артем Татаренко будет возглавлять подразделение Театрально-концертной дирекции, которое займется организацией Ганзейских дней в июле 2019 году.