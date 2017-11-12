Жительница Псковской области ушла из дома и не вернулась

Псков, 12 ноября. Псковская полиция продолжает поиски пропавшей в июле молодой девушки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 25-летняя Валентина Нэш Фейф ушла из дома в районе Любятово 25 июля 2017 года и пропала без вести, в настоящий момент никакой информации о ее местонахождении нет.

У девушки голубые глаза, прямые и темные волосы, на шее - большая родинка. Сотрудники охраны правопорядка продолжают поиски пропавшей молодой девушки и просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении местной жительницы, сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 02 или 112.