Росгвардейцы задержали в Пскове семь наркоманов

Псков, 11 ноября. Сотрудники Росгвардии в рамках рейда задержали семь жителей Пскова, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

По сообщению пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии в субботу, 10 ноября, провели рейд в двух районах города совместно с работниками отдела контроля за оборотом наркотиков, в рамках которого были задержаны семь местных жителей.

Сотрудники ОМОНа провели рейды в районах Запсковье и Завеличье. Задержанных молодых людей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, привлекут к административной ответственности.

Напомним, неизвестный мужчина с пистолетом пытался ограбить женщину в одном из городских баров, возбуждено уголовное дело.