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Росгвардейцы задержали в Пскове семь наркоманов
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    Росгвардейцы задержали в Пскове семь наркоманов

    18:18  11 Ноября 2017
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    Росгвардейцы задержали в Пскове семь наркоманов

    Псков, 11 ноября. Сотрудники Росгвардии в рамках рейда задержали семь жителей Пскова, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

    По сообщению пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии в субботу, 10 ноября, провели рейд в двух районах города совместно с работниками отдела контроля за оборотом наркотиков, в рамках которого были задержаны семь местных жителей.

    Сотрудники ОМОНа провели рейды в районах Запсковье и Завеличье. Задержанных молодых людей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, привлекут к административной ответственности.

    Напомним, неизвестный мужчина с пистолетом пытался ограбить женщину в одном из городских баров, возбуждено уголовное дело.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #росгвардия #омон #псков
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