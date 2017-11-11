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Легковушка вылетела в кювет и перевернулась в Псковской области, есть жертвы
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    Легковушка вылетела в кювет и перевернулась в Псковской области, есть жертвы

    18:10  11 Ноября 2017
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    Легковушка вылетела в кювет и перевернулась в Псковской области, есть жертвы

    Псков, 11 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Псковской области.

    Как сообщает местная пресса, автомобильная авария произошла в субботу, 11 ноября, около двух часов дня по московскому времени на Смольной улице в Бежаницах. По предварительным данным известно, что легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ, за рулем которого находился 42-летний мужчина, не справившийся с управлением по неустановленным на данный момент причинам, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся, после чего транспортное средство загорелось.

    Известно, что водитель автомобиля и его пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также два пассажира доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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