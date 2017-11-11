Неизвестный мужчина с пистолетом напал в баре на жительницу Пскова

Псков, 11 ноября. Неизвестный мужчина с пистолетом пытался ограбить женщину в одном из городских баров, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в одном из баров, расположенных на проспекте Энтузиастов, мужчина, личность которого на данный момент не установлена, достал огнестрельное оружие и угрожал местной жительнице, требуя отдать ему деньги. Известно, что инцидент произошел 23 октября в ночное время суток, когда бар был полон посетителей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность мужчины, который напал на горожанку, находившуюся в городском баре.