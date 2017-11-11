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Неизвестный мужчина с пистолетом напал в баре на жительницу Пскова
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    Неизвестный мужчина с пистолетом напал в баре на жительницу Пскова

    13:47  11 Ноября 2017
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    Неизвестный мужчина с пистолетом напал в баре на жительницу Пскова

    Псков, 11 ноября. Неизвестный мужчина с пистолетом пытался ограбить женщину в одном из городских баров, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в одном из баров, расположенных на проспекте Энтузиастов, мужчина, личность которого на данный момент не установлена, достал огнестрельное оружие и угрожал местной жительнице, требуя отдать ему деньги. Известно, что инцидент произошел 23 октября в ночное время суток, когда бар был полон посетителей.

    В настоящий момент возбуждено уголовное дело, сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность мужчины, который напал на горожанку, находившуюся в городском баре.

    Автор: Ксения Пудовкина
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