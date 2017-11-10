Музей Софьи Ковалевской отреставрируют в Псковской области

Псков, 10 ноября. Реставрация музея, который посвящен женщине-академику Софье Ковалевской, началась в Псковской области.

На реставрацию здания выделено почти 25 млн рублей из федерального бюджета. На данный момент начались работы по гидроизоляции, сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Представлен план работ, где отмечено, что до конца этого года парадные и винтовые лестницы, паркетные полы, окна, фронтоны должны быть представлены в достойном виде. Кроме этого планируется выполнить отделочные работы, восстановить освещение части помещений и воссоздать стены террас и крылец.

Здание представляет собой двухэтажную постройку, которая была выполнена в псевдоготическом стиле по проекту русского художника и архитектора Павла Брюллова.