Псков, 10 ноября. Жители нескольких районов Пскова остались без электричества в четверг, 9 ноября.

В результате аварии без света остались следующие районы: Завокзальный, Любятово, Кресты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Причиной аварии, которая произошла около 18.00, стали земельные работы на Октябрьском проспекте в Пскове. Как стало известно, был поврежден кабель.

На месте аварии работали четыре сотрудника аварийно-спасательного отделения, была задействована одна единица техники. По информации местных СМИ, аварийно-спасательные службы провели работы и подключили жителей отключенных от электричества домов к резервной линии. Электричество в этих домах появилось в 20.16.