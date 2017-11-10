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Жители нескольких районов Пскова остались без электричества
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    Жители нескольких районов Пскова остались без электричества

    13:23  10 Ноября 2017
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    Жители нескольких районов Пскова остались без электричества

    Псков, 10 ноября. Жители нескольких районов Пскова остались без электричества в четверг, 9 ноября.

    В результате аварии без света остались следующие районы: Завокзальный, Любятово, Кресты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Причиной аварии, которая произошла около 18.00, стали земельные работы на Октябрьском проспекте в Пскове. Как стало известно, был поврежден кабель.

    На месте аварии работали четыре сотрудника аварийно-спасательного отделения, была задействована одна единица техники. По информации местных СМИ, аварийно-спасательные службы провели работы и подключили жителей отключенных от электричества домов к резервной линии. Электричество в этих домах появилось в 20.16.

    Автор: Дарья Смолина
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    #электричество #псков
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