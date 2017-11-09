Экс-сенатор от Псковской области возглавит ЦИК «Единой России»

Псков, 9 ноября. Бывший сенатор от Псковской области Александр Борисов возглавил ЦИК «Единой России».

Кандидатуру Александра Борисова утвердили на заседании президиума Генсовета «Единой России» в четверг, 9 ноября. Как сообщает «Псковская лента новостей», Александр Борисов утвержден в качестве временно исполняющего обязанности руководителя центрального исполкома партии.

Напомним, что Совет Федерации одобрил решение о досрочном сложении полномочий Александра Борисова 25 октября. Александр Борисов был избран представителем в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов в 2009 году. В октябре 2016 года Александр Борисов был делегирован в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов.