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Общество
Экс-сенатор от Псковской области возглавит ЦИК «Единой России»
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    Экс-сенатор от Псковской области возглавит ЦИК «Единой России»

    17:45  9 Ноября 2017
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    Экс-сенатор от Псковской области возглавит ЦИК «Единой России»

    Псков, 9 ноября. Бывший сенатор от Псковской области Александр Борисов возглавил ЦИК «Единой России».

    Кандидатуру Александра Борисова утвердили на заседании президиума Генсовета «Единой России» в четверг, 9 ноября. Как сообщает «Псковская лента новостей», Александр Борисов утвержден в качестве временно исполняющего обязанности руководителя центрального исполкома партии.

    Напомним, что Совет Федерации одобрил решение о досрочном сложении полномочий Александра Борисова 25 октября. Александр Борисов был избран представителем в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов в 2009 году. В октябре 2016 года Александр Борисов был делегирован в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #единая россия #псков #псковская область
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