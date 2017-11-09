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Ребенок, пропавший в Псковской области, найден
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    Ребенок, пропавший в Псковской области, найден

    13:38  9 Ноября 2017
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    Псков, 9 ноября. Пропавший ребенок найден живым в Псковской области сегодня, 9 ноября.

    Ребенок, который пропал в районе деревни Олисово Псковской области, был найден. Как сообщает «Псковское агентство информации», поиском ребенка занималась группа из 11 сотрудников МЧС. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

    Напомним, что тела рыбаков нашли на озере Черное в Новоржевском районе Псковской области. Мужчины вышли на воду на лодке, которая по неизвестным причинам перевернулась. Трое мужчин оказались в холодной воде, очевидцам удалось спасти только одного. Поиском двух рыбаков занимались местные жители и спасатели, которые искали их в воде и прибрежной линии. Чрезвычайное происшествие произошло 5 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #псковская область #поиск
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