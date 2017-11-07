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Неизвестный автомобилист насмерть сбил женщину в Псковской области
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    Неизвестный автомобилист насмерть сбил женщину в Псковской области

    13:41  7 Ноября 2017
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    Неизвестный автомобилист насмерть сбил женщину в Псковской области

    Псков, 7 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера ночью в Новосокольническом районе в Псковском крае.

    Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции зафиксировали происшествие в понедельник, 6 ноября, около 23:00 часов вечера на 491 километре автомобильной дороги Москва  — Рига. Автомобиль под управлением водителя, личность которого на данный момент не установлена, допустил наезд на 37-летнюю местную жительницу, находившуюся на проезжей части. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Водитель скрылся с места ДТП, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность водителя, выясняют обстоятельства и причины смертельной аварии. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #псков
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